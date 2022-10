Separazione Totti-Blasi: l’ex Pupone restituisce le borsette a Ilary ma dei rolex ancora non c’è traccia

È fissata a stretto giro una nuova udienza del giudice civile per la separazione Totti- Blasi. Intanto, le famigerate borsette di Ilary sono tornate, sane e salve, nelle mani della proprietaria. Nulla di fatto ancora per gli altrettanto noti Rolex dell’ex Pupone. Che questa restituzione sia un passo in avanti per sperare di rivedere al più presto i propri orologi?

Totti restituisce le preziose borsette alla Blasi

A compiere il primo passo è stato Francesco Totti che ha riportato indietro il prezioso assortimento di borse griffate dell’ex moglie, ‘fatte sparire’ a seguito della sottrazione dei rolex che la Blasi avrebbe prelevato di soppiatto un mese prima che la coppia annunciasse ufficialmente la separazione l’11 luglio scorso con un doppio comunicato. Da quel momento tra i due è nata una sorta di ‘guerriglia domestica’ dove ognuno di loro voleva tornare, comprensibilmente, in possesso dei propri averi. Basti pensare che la vicenda delle borsette e dei rolex è finita anche al centro dell’udienza che sta attualmente determinando i contorni della loro separazione. In merito tuttavia il giudice si è riversato di decidere e, come anticipato, una prossima udienza è prevista a stretto giro.

Dei rolex ancora non c’è traccia

Non è dato sapere dove fossero finite le preziose borsette, non si sa se siano rimaste all’interno del domicilio oppure se abbiano varcato la sogli di casa , off limits per la Blasi, fatto sta che adesso la collezione della showgirl è tornata al proprio posto. Se le borsette sono tornate al loro posto non si può dire lo stesso dei rolex che rimangono attualmente irreperibili. Ilary, infatti non ha ricambiato la cortesia ed anzi sarebbe determinata ad andare in Tribunale, nonostante i tentativi dei rispettivi avvocati di mettere da parte la separazione giudiziale della quale se ne parlerà nel 2023.