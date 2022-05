Stefano De Martino, regalo da 280.000€ per Santiago: ecco cosa ha comprato al figlio

Per Stefano De Martino la nascita del figlio Santiago è stata sicuramente il momento più bello e quello che più gli ha stravolto la vita. I due sono inseparabili e nonostante tutte le vicende d’amore, non si sono mai persi di vista. Da poco è stato il compleanno del piccolo Santi e come sempre i genitori hanno reso questa giornata indimenticabile. Infatti per i suoi nove anni, gli avrebbe regalato un regalo da 280.000euro.. vediamo cosa.

Il regalo da urlo per Santiago

Il bambino è circondato dall’amore dei suoi genitori incondizionatamente. Nonostante i vari tira e molla della coppia, i due sono sempre stati presenti. Ora sembrerebbe che siano tornati ad essere la famiglia unita come all’inizio e chissà se con il regalo di Stefano potranno passare altri e nuovi bei momenti.. Perché sì, Stefano a regalato al bambino un Gozzo Positano 38 open che ha deciso di chiamare “Santiago”. Sembrerebbe che sia costato ben 280.000euro. Chissà cosa ne pensa la bella Belen e se anche lei vorrebbe farsi un giro.