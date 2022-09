Telefoni: ecco i piani tariffari a meno di 5€ al mese in promozione a settembre

Pronti a risparmiare? Ecco i piani tariffari telefonici più convenienti nel mese di settembre, a meno di 5 euro al mese.

Concorrenza tra compagnie telefoniche: prezzi al ribasso

Aumenta la concorrenza tra compagnie telefoniche, che si contendono i clienti con piani tariffari completi e convenienti. Al primo posto ci sono Iliad, Vodafone, Tim e WindTre anche se ultimamente si sono aggiunti nuovi contendenti come VeryMobile e Ho Mobile.

Ne beneficiano sicuramente gli utenti, che grazie a questa competizione sfrenata possono scegliere e risparmiare cifre importanti con la giusta promozione in base alle proprie esigenze. Ci sono infatti tante offerte soddisfacenti per le proprie tasche. Ci soffermeremo sui piani tariffari telefonici a meno di 5 euro attivi nel mese di settembre.

Leggi anche: Quando esce l’iPhone 14? Prezzo e caratteristiche, quando partono le vendite in Italia

Le promozioni di settembre a meno di 5 euro al mese

Una delle prime promozioni che presentiamo è quella di 1Mobile e si chiama Start Xplus Reward. In edizione limitata, si può sottoscrivere fino al 12 settembre 2022 al costo di 4,99 euro al mese per poi diventare 4,49 euro dal terzo mese in poi. Il piano comprende 20 GB di internet 4G, 10 GB in omaggio dal terzo rinnovo, minuti illimitati verso tutti e 30 messaggi al mese. L’offerta può essere attivata dai clienti che chiedono nuove attivazioni e da chi chiede la portabilità da un altro operatore. Il costo di attivazione è di 10 euro per chi viene da Vodafone e per i nuovi clienti; mentre è di 5 euro per chi proviene da altri operatori.

C’è anche Rabona Mobile con l’offerta Trivela. Con 4,99 euro al mese si avranno minuti e messaggi illimitati e 33 GB di Internet in 4G. La SIM nuova costerà 19,99 euro invece di 29,99 euro e incluso nell’offerta ci sarà un Bonus di 25 euro. L’attivazione della SIM è legata ad una prima ricarica di 10 euro. La promozione vale sia per le nuove attivazioni che per i clienti che provengono da altri operatori.

Leggi anche: iPhone 14, in arrivo dal 7 settembre il nuovo costosissimo smartphone: prezzo e caratteristiche

Costo ancora inferiore per Spusu 1. Con 3,99 euro si avranno 1 giga di internet più 2 GB di riserva, 100 minuti e 100 messaggi al mese. Le chiamate saranno gratuite per tutti i fissi e mobile nazionali e nella UE, il cambio della tariffa avrà costo zero e a zero vincoli e il cliente potrà personalizzare il controllo dei costi e la segreteria telefonica.