TikTok Down oggi 9 marzo 2023: impossibile caricare i video, cosa sta succedendo in Italia

Tik Tok, oggi, giovedì 9 marzo, non funziona. Un allarme a livello globale, confermato anche dalle segnalazioni degli utenti su Downdetector. Gli internauti lamentano l’impossibilità di vedere video su Tik Tok e il problema non sembra essere circoscritto solo all’Italia, ma riguarda anche altri Paesi tra i quali gli Stati Uniti per esempio.

Sugli altri social viaggia velocemente l’hashtag #TikTokdown

Nonostante sugli altri social viaggi velocemente l’hashtag #TikTokdown, a causa della comparsa di un messaggio ‘impossibile vedere i video’ per quanti cercano di utilizzare la piattaforma. Non sembra, però, che il problema riguardi proprio tutti gli utenti, visto che alcuni utenti continuano a poter vedere i video senza alcun problema.

Ancora non si conoscono le ragioni che hanno dato origine a questo problema. Le opzioni che si stanno facendo spazio sono: che sia un bug oppure che l’azienda stia svolgendo interventi di manutenzione. Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali. In attesa di conoscere cosa stia succedendo, si ha la certezza della continua a massiccia segnalazione dei disagi a partire dalla tarda mattinata di oggi.

Segnalazioni da varie parti d’Italia, ma anche da altri Paesi

Lamentele che arrivano da più parti d’Italia: Roma, Napoli, Bologna, Milano; e come se non bastasse eguali disagi sono stati registrati da utenti di altri Paesi, tra i quali: Regno Unito, Giappone, Germania, India e Stati Uniti. Ormai il mancato funzionamento di una delle numerose piattaforme social da parte degli utenti, rappresenta un vero e proprio ‘handicap’ visto l’uso che ne viene fatto.

Proprio Tik Tok sta cercando di rafforzare il sistema di protezione dati, attraverso il progetto denominato Clover che avrà il compito di controllare qual è il flusso di utenti sulla piattaforma, ma anche di rilevare e comunicare eventuali stranezze, non solo per studiare l’andamento del social, ma anche al fine di fornire garanzie a coloro che utilizzano regolarmente il social.