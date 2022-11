Unieuro e sconti online: offerte fino al 27 novembre 2022

Unieuro rinnova oggi gli “Sconti Solo Online”, con una serie di promozioni attive fino al 27 Novembre che abbracciano tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica, su cui è possibile risparmiare ottime somme.

Gli sconti di Unieuro

Amazon Fire TV Stick Lite può essere acquistato a 19,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino, mentre la versione 2021 passa a 22,99 Euro, con un calo del 42% dai 39,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche Amazon Fire TV Stick 4K Max, a 36,99 Euro, il 43% in meno dai 64,99 Euro imposti da Amazon. Xiaomi 11T Pro invece passa a 419,90 Euro: in questo caso la riduzione è del 40% dai 699,90 Euro imposti dal produttore asiatico.

Tra i laptop, l’Acer Aspire 3 nella versione con schermo da 15,6 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte passa a 449,90 Euro, il 27% in meno dai 619,90 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Watch5 da 44mm è disponibile invece a 239,90 Euro, il 27% in meno rispetto ai 329,90 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy Watch4 da 44mm, a 179,99 Euro, il 39% in meno dai 229,90 Euro precedenti. Per i telecomandi intelligenti, l'”Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite” a 19,99 euro col 33% di sconto.

Altre offerte

Per le borse, la “Electroline Borsa per notebook da 15,6″ – Ultraslim, con doppia tasca esterna, colore nero” a 13,49 euro col 38% di sconto. Per i congelatori, un “Whirlpool WHS1021 2 congelatore Congelatore a pozzo Libera installazione 99 L F Bianco” a 199,99 euro col 47% di sconto. Per la lavatrice, un “Hotpoint NF1045WK IT lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1400 Giri/min B Bianco” a 369,90 c0l 47% di sconto.

Per i computer, un “HP Pavilion 15-eg2013nl i7-1255U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Argento” a 999,00 euro col 16% di sconto. Per le casse audio, una “JBL CHARGE 5 Altoparlante portatile stereo Nero 30 W” a 149,99 euro col 25% di sconto. Per le cuffie, le “Sony WF-C500 – Auricolari True Wireless, Fino a 20 ore di durata della batteria con custodia di ricarica, Compatibile con l’Assistente Vocale, Microfono integrato (Nero)” a 48,99 euro col 51% di sconto.