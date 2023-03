Valentina Ferragni è fidanzata con Matteo Napoletano: ecco chi è, lavoro, foto e Instagram

Valentina Ferragni ha voluto voltare completamente pagina. Anzi, ha cambiato proprio libro, e storia, se possiamo dirlo! Dopo la storia finita da qualche tempo con Luca Vezil, ora sembra esserci una nuova ardente fiamma per l’altra bionda di casa Ferragni. Ma chi è il fortunato?

Valentina Ferragni ha una nuova fiamma: chi è?

A quanto risulta da alcune indiscrezioni che si riescono a racimolare qua e là, pare che la sua nuova fiamma sia un ragazzo conosciuto proprio in occasione del suo ultimo viaggio in Messico. L’indiscrezione è stata lanciata di recente da the Pipol Gossip. Pare che ci siano state delle reiterate – e tenere – effusioni, a Tulum per la sorella della Blond Salad. Le testimonianze riportate dalla pagina di pettegolezzi parlano in modo abbastanza esplicito: Valentina Ferragni sembra aver bruciato le tappe, e ora ha un nuovo fidanzato, o almeno un amico molto speciale con il quale sta intrattenendo un certo rapporto amoroso. Si parla anche di abbracci prolungati, e teneri baci all’interno di un noto locale. Ma rimane ancora una domanda: chi è il presunto fidanzato di Valentina Ferragni?

Un ragazzo veneto di 22 anni

E qui Pipol Gossip si sbilancia: ”Lui si chiama Matteo Napoletano, è di Castelfranco Veneto, ma vive a La Miranda una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la “Biola” University. È nato nel 2001 e non è un personaggio famoso, il suo profilo Instagram conta “solo” 7.000 followers, ma quanto pare sta facendo battere forte il cuore di Valentina. In questi giorni di vacanza i due sono stati inseparabili, presentandosi nei locali della riviera Maya mano nella mano, sempre attaccati l’uno all’altra, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati in totale complicità”. Dunque, un ragazzo veneto di 22 anni che avrebbe fatto pienamente breccia nel cuore di Valentina Ferragni, ora vedremo se i due usciranno allo scoperto e in modo ufficiale.