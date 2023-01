Chiara Ferragni è incinta? Ecco cosa ha detto nel video su Tik Tok

Chiara Ferragni è incinta? E’ questa una delle domande che impazza in queste ore sul web ed è letteralmente partita la caccia agli indizi social per avere una conferma, o viceversa una smentita, della possibile notizia. Del resto i Ferragnez, assoluti protagonisti del mondo social, fanno sempre notizia: non ultimo il caso sollevato nel weekend dopo la messa in onda di una storia (quella tra Stefano e Valentina) a C’è posta per te che ha scatenato non poche polemiche.

Il video di Chiara Ferragni su Tik Tok

Ma, tornando ‘a bomba’ come si usa dire in questi casi, perché sono state alimentate queste voci su una possibile nuova gravidanza della Ferragni? I fan sono letteralmente impazziti: “Sì, Chiara è incinta”. E ancora: “Questa è la conferma, è in arrivo il terzo figlio”, ha scritto qualcuno mentre altri si sono spinti a ipotizzare perfino l’adozione di un bambino. La causa scatenante è stato per l’appunto un filmato postato su Tik Tok dove si parla di una “cosa troppo carina che siamo andati a fare” ma di cui “vi parlerò tra un mese e mezzo”. Quando cioè inizierà Sanremo. Ma tanto è bastato per alimentare curiosità e scatenare le voci circa un nuovo fratellino o una nuova sorellina per Leone e Vittoria.

Clicca qui per vedere il video di Chiara Ferragni su Tik Tok

“Questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”

Considerando che la notizia era partita e diffusa praticamente ovunque sul web Chiara Ferragni, nelle ultime ore, ha provveduto a smentire ulteriormente la notizia di una sua possibile nuova gravidanza. In un altro video pubblicato sempre su Tik Tok ha affidato ad una voce registrata una simpatica sequenza con le foto dei suoi figli: nella prima c’è Leone, nella seconda Vittoria. Ebbene, nel primo spezzone si legge/ascolta “questo è il figlio che mi ha fatto venire voglia di farne altri”, mentre nel secondo invece “questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”. Insomma, sembra proprio che, almeno per ora, Chiara e Fedez non avranno altri figli e che la bella notizia riguardi a questo punto tutt’altro.

Chiara Ferragni è incinta? Fedez: ‘Presto una sorpresa, ma la diremo dopo Sanremo’