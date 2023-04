Vittoria Deganello ha partorito, è nata Ginevra: i rapporti con Alessandro Murgia oggi

Ginevra è finalmente nata. Vittoria Deganello ha partorito la sua bellissima figlia, la prima. Una piccola principessina nata dalla relazione di sua mamma e il calciatore Alessandro Murgia, fratello di Nicole, di recente vista al Grande Fratello Vip 7. Una storia d’amore, al loro, che non è stata proprio lineare. Anzi, forse, la parola migliore da usare è proprio l’aggettivo ”turbolenta”. Tuttavia, dopo la nascita della piccola, in molti si chiedono se sono cambiati i rapporti tra di loro. Ecco cosa sappiamo sulla relazione.

Vittoria Deganello ha partorito: ”Benvenuta Ginevra”

Ricordiamo intanto, che il padre della piccola Ginevra è sposato da tempo con Eleonora Mazzarini; i due lo scorso anno sono però entrati in crisi, e tale situazione ha permesso ad Alessandro di avvicinarsi proprio a Vittoria, iniziano con lei un rapporto relazionale. Anche in questo caso, però, le cose non sono andate proprio per il verso giusto. Infatti, dopo essersi frequentati ed essere rimasta incinta, la Deganello è stata scaricata da Alessandro Murgia – tra l’altro, già padre di altri figli nati dal suo matrimonio. Nonostante tutto, però, lei, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso comunque di tenere la bambina, così come il suo ex fidanzato ha scelto di potersene prendere cura, contestualmente vietando alla sua ex di parlare di lui sui social. Questo il patto tra i due.

La prima foto sui social

Insomma, Vittoria Deganello ha partorito, proprio nella giornata di ieri, 25 aprile 2023, il giorno della Liberazione. Ginevra è nata, la figlia, come dicevamo, avuta con Alessandro Murgia. Le prime foto della piccola provengono direttamente dai social della corteggiatrice di Uomini e Donne:

Nicole Murgia su suo fratello Alessandro

“Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà […] Bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato“ – ha detto Nicole sull’argomento, rompendo in tal modo il silenzio sulla situazione fra suo fratello Alessandro e la sua ex fidanzata Vittoria Deganello.