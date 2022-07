Volantino Spazio Conad, ’50 Prodotti al 50%’: sconti dal 26 luglio al 9 agosto

Tempo di super sconti con Conad che lancia una nuova campagna promozionale che ci accompagnerà nei primissimi giorni di agosto. Tanti prodotti, pensate un po’, tagliati nel prezzo al 50%. Ben 50 articoli a metà prezzo per tutti i clienti. Scopriamo dunque tutte le offerte.

Nuovo volantino Conad luglio agosto 2022

Le promozioni saranno valide a partire da martedì 26 luglio fino al 9 agosto 2022. Tra i 50 prodotti in offerta troviamo un po’ di tutto, dal caffè, al tonno, alle bibite passando per gli affettati. Inoltre tante idee fai-da-te con consigli e prodotti per il bricolage.

Quali sono i prodotti in offerta al 50%

Ecco dunque le offerte. Tonno mareblu a 5,90 euro, caffè crema e gusto lavazza a euro 5.45. Mortadella di pollo a 0.94 centesimi, mini panatine Rovagnati a 1.49 euro, Petto di tacchino o di pollo al forno a 0.99 centesimi, Panatine Rovagnati a 1.60 euro, Pesto fresco Buitoni a 1.17 euro, Pesto di pomodoro Mutti a 1.24 euro. E ancora: Fiordilatte Vallelata a 1.49 euro, salmone norvegese affumicato a 6.95 euro.

Per i titolari Carta Insieme e Carta insieme più

Inoltre per i titolari di carta Conad una serie di offerte aggiuntive. Qualche esempio? Latte UHT parzialmente scremato Sterilgarda a 0.67 centesimi. Pisellini findus a 3.99 euro, Ice Cream Adventur Nuji a 2.79 euro, 6 barattoli mutti pomodori pelati a 2.99 euro, 4 pezzi di passata verace Cirio a 2.99 euro.

Dove sono valide le promozioni Conad

Per conoscere le località in cui sono valide le promozioni menzionate in questo articolo potete cliccare al seguente link. Per maggiori informazioni, condizioni e tutti i prodotti in offerta vi invitiamo a visitare il sito Conad.it oppure chiedendo i dettagli nei punti vendita.