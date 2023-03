Volantino Unieuro, prodotti in offerta fino al 16 marzo 2023: ecco tutti gli sconti

Gli sconti matti e le offerte dei volantini Unieuro non si fermano mai. E dopo la scadenza degli ultimi sconti che erano riservati a tutti gli innamorati di San Valentino, ecco che proprio a partire da oggi, Unieuro lancia il suo nuovo volantino per marzo 2023, che viene battezzato ”Ogni Momento è Buono”, il quale si struttura su due diversi – e interessanti – fronti:

Gli sconti classici, come tutti da tempo abbiamo imparato a conoscerli;

La possibilità di ricevere un buono regalo in base alla propria spesa.

Volantino Unieuro, sconti fino al 5 marzo 2023: i prodotti in offerta

Nuovo Volantino Unieuro per marzo 2023: come funzionano i buoni

Se la prima parte rimane abbastanza chiara, rimane però da delucidare la seconda parte, quella che parla di un vero e proprio buono regalo proporzionato alla spesa. Unieuro, infatti, ha sottolineato bene il significato di questa promozione: per ogni 100 Euro di spesa si riceverà un buono da 20 Euro da utilizzare dal 17 Marzo al 30 Aprile 2023. Ottimo no? Come si legge, poi, nella pagina dedicata alla normativa dell’offerta, saranno esclusi dall’utilizzo del voucher i computer del brand Apple, gli iPad, Apple Watch, AirPods, iPhone, le console da gioco, i servizi di consegna ed installazione e le carte per tutti i servizi prepagati.

Le migliori offerte Unieuro dal Volantino valido fino al 16 marzo

Tornando, invece, alla questione sconti, ecco i migliori che abbiamo selezionato per voi in questa settimana. Alla fine troverete, però, anche il link alla pagina dedicata, così potrete consultare l’interno catalogo comodamente, con le tariffe scontate già applicate ai prodotti:

Samsung Galaxy A33 5G proposto a 299,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 389,90 Euro di listino;

proposto a 299,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 389,90 Euro di listino; Galaxy A53 passa a soli 399,90 Euro, con un risparmio del 24% dai 529,90 Euro;

passa a soli 399,90 Euro, con un risparmio del 24% dai 529,90 Euro; Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm, a 299 Euro, mentre la variante da 40mm è disponibile a 269 Euro;

con cassa da 44mm, a 299 Euro, mentre la variante da 40mm è disponibile a 269 Euro; IPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage disponibile in offerta a 649 Euro;

WiFi Only con 64 gigabyte di storage disponibile in offerta a 649 Euro; IPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte che viene proposto a 1539 Euro;

da 256 gigabyte che viene proposto a 1539 Euro; Samsung Crystal QE55QN85B da 55 pollici disponibile in offerta a 999 Euro, con il 44% in meno rispetto ai 1801,75 di listino.

