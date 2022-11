Weekend a Roma, cosa fare sabato 19 e domenica 20 novembre 2022: tutti gli eventi in programma

Sono davvero tanti gli appuntamenti che si prospettano a Roma in vista del fine settimana: teatri, mostre, musica, sport e cinema. Il calendario di appuntamenti nella Capitale si presenta davvero ricco per questo weekend. Tra i tantissimi appuntamenti previsti andiamo a scoprirne alcuni…

Il Priorato dei cavalieri di Malta all’Aventino

Tra i tanti eventi in programma non possono mancare le passeggiate culturali che prendono il via da sabato 19 novembre alle 1 e 30 con ‘Il Priorato dei cavalieri di Malta all’Aventino” e proseguono nel pomeriggio alle 16 con “La Domus Romana di Santa Cecilia in Trastevere” e domenica 20 alle 15 e 30 la passeggiata attraverso “Rione Testaccio tra antico e moderno” e alle 16 “Le origini di Roma – visita del serpente al Circo”. Iniziative promosse da Vivi Roma con Romanitas attraverso siti storici della città guidati da esperti di Storia dell’Arte, architetti e guide abilitate.

Gli ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi torneranno con prodotti artigianali d’eccezione e articoli di tendenza di moda: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale, la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina, sono attese sabato 19 novembre a Grottafferrata in Piazzale San Nilo e domenica 20 novembre in viale Val Padana zona Conca d’Oro.

I sotterranei di Piazza Navona

Domenica a partire dalle 12 è organizzata una visita guidata nei sotterranei di piazza Navona, dove a circa 4,50 metri di profondità rispetto al piano stradale si conserva il primo stadio in muratura di Campo Marzio, lo stadio di Domiziano. Chiunque sia interessato deve prenotare all’indirizzo email info@speride.it e presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell’inizio della visita guidata.

Passeggiata a Villa Borghese

Prevista anche una passeggiata nel parco di Villa Borghese. Una camminata storico naturalistica di tre ore tra edifici, sculture, monumenti, ma anche lecci, pini, cedri e allori con partenza alle 10 di domenica dal monumento George Byron con prenotazione a 10guidesofrome@gmail.com.

Alla scoperta dei Musei capitolini

Prevista anche una passeggiata alla scoperta dei Musei capitolini, ubicati nel palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo che si affacciano su piazza del Campidoglio. Museo che ha avuto origine nel 1471 con la donazione di papa Sisto IV di una collezione di importanti bronzi provenienti dal Laterano che fu integrato da Clemente XII con la raccolta di antichità del cardinale Alessandro Albani. Un Museo al quale Benedetto XIV aggiunse la Pinacoteca capitolina. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero di telefono: 3401964054 o all’indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com.

Incanto di luci all’Orto Botanico

L’Orto Botanico di Roma ospiterà da domani 19 novembre e fino all’8 gennaio: “Incanto di luci” una mostra d’arte sensoriale grazie alla quale si aprono le porte di un mondo incantato. Un’esperienza favolosa, una mostra sensoriale in cui luce e natura ti avvolgono in un abbraccio di 1.5 km e accendono le sere natalizie della Capitale.

Trekking lungo le mura Aureliane

Trekking itinerante lungo le mura Aureliane. Una visita guidata da porta San Giovanni al Tempio di Minerva Medica e Santa Bibiana con partenza domenica alle 16 presso l’ingresso della Coin tra la via Appia Nuova e via Sannio. Una passeggiata alla volta di uno dei percorsi meno conosciuti dal turismo di massa, ma estremamente ricco di storia: acquedotti, sepolcri e fontane nascoste.

“A cuore aperto”

Massimo Wertmuller sarà di scena al teatro Ghione di Roma da giovedì 17 a domenica 20 novembre con “A cuore aperto”, lo spettacolo nel quale il protagonista compie un percorso di ricerca delle proprie origini accompagnato dalle musiche del Maestro Pino Cangialosi.