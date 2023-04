Anzio, pitbull aggredisce cagnolino: ‘Freddy ha lottato per sopravvivere’

Un cucciolo a spasso per le vie di Anzio è stato aggredito da un pittbull lasciato libero di gironzolare senza guinzaglio e senza museruola. Freddy, è il nome del cagnolino vittima dell’aggressione, è stato preso di mira per la seconda volta dal medesimo cane e nonostante ‘i padroni mi avevano assicurato che avrebbero fatto più attenzione’ domenica scorsa è successo ancora.

Il piccolo Freddy vittima per la seconda volta di un’aggressione del pittbull

Il piccolo Freddy è finito ancora una volta nelle fauci del molosso e, ovviamente, come è facilmente prevedibile ha avuto la peggio. Dopo aver ‘lottato per la seconda volta per sopravvivere, ora ha vari punti di sutura sul suo corpicino. E – aggiunge la padrona scioccata ed esasperata per l’impossibilità di garantire sicurezza al suo cane e anche a sé stessa – è stato anche fortunato, visto che lo stesso giorno a Nettuno un altro cagnolino è morto per lo stesso motivo”.

La padrona ha denunciato l’accaduto sui social e si sono scatenate le reazioni

Una denuncia che viaggia sui social e che ha provocato la reazione di diversi utenti. ‘ Non è accettabile una cosa del genere. Quel cane è un pericolo per tutti e le istituzioni non fanno niente’ è uno dei commenti al post. ‘Penso sia doveroso denunciare i proprietari del cane’ scrive un’altra utente e ancora: ‘Devi segnalare il cane che ha aggredito al servizio veterinario dell’Asl’. Insomma tanta indignazione per quanto accaduto al piccolo Freddy, ma anche una grande preoccupazione che episodi del genere possano ripetersi. Ma, senza nulla togliere al piccolo Freddy che speriamo possa riprendersi nel migliore dei modi, la domanda è: cosa sarebbe successo se quel pittbull avesse aggredito un bambino? Ed è proprio l’autrice del post a formulare, anche se solo in forma indiretta questa domanda: “Non oso immaginare cosa sarebbe successo a me che esco sempre con le mie bimbe di 7 anni e 11 mesi. Come se per agire bisogna sempre aspettare l’irreparabile”.