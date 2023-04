Roma. Aizza il suo pittbull contro i clienti del bar, poi offende e minaccia i carabinieri

Ha aizzato il suo pittbull contro gli avventori di un bar rischiando di far finire in tragedia una tranquilla serata tra amici che stavano trascorrendo alcune ore insieme in un locale di ristoro in via degli Ombrellari, zona Borgo a Prati. È successo poco dopo la mezzanotte della scorsa notte, martedì 18 aprile, l’uomo un 40enne romano ha iniziato una discussione per futili motivi con alcune persone sedute al tavolino di un bar, finché all’improvviso ha esortato il suo cane, che si trovava senza museruola, ad andargli contro.

L’intervento dei Carabinieri presi anche loro di mira dal 40enne

Un comportamento per il quale sono stati chiamati ad intervenire i Carabinieri della Stazione San Pietro che hanno tentato di riportare la calma. Purtroppo anche di fronte ai militari il 40enne non ha cambiato atteggiamento, ha iniziato a insultare e minacciare anche gli uomini dell’Arma che alla fine hanno proceduto nei confronti dell’uomo, che sembrava essere alticcio al momento dei fatti, con una denuncia.

La denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

Nei confronti del 40enne è stato redatta informativa di reato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Per fortuna la vicenda si è conclusa solo una denuncia, perché l’eventuale reazione del pittbull avrebbe potuto dare vita a un epilogo ben più grave sia per gli avventori del locale di ristoro, sia per il proprietario del cane.

Solo ieri si è verificata l’aggressione di un pittbull, lasciato sciolto in giro per la città di Nettuno, a un cagnolino che si trovava al guinzaglio con il suo padrone. Un morso al collo che non ha lasciato scampo al cucciolo che il proprietario non è riuscito a salvare, nonostante il tentativo di staccarlo da quella morsa. Anzi l’uomo è stato anche lui vittima dell’aggressività del pittbull.