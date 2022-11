Anzio: ruba un fucile e si spara per sbaglio, poi simula un agguato

Emergono i particolari su quello che, inizialmente, sembrava essere stato un agguato avvenuto nella notte, tra il 14 e il 15 novembre scorsi, ad Anzio, in via dell’Oratorio di Santa Rita. In realtà il racconto della vittima, un italiano di 55 anni del posto, non ha convinto fin dall’inizio i militari. Che ci hanno voluto vedere chiaro: l’uomo, infatti, ha simulato tutto. Ed è stato lui stesso, accidentalmente, a ferirsi.

Il ‘finto’ agguato ad Anzio

Ma torniamo di poco indietro nel tempo e riavvolgiamo il nastro. Nella notte tra il 14 e il 15 novembre, il 118 ha contattato i Carabinieri di Anzio: un uomo era stato accompagnato in ospedale perché era stato attinto da un colpo d’arma da fuoco. O, almeno, così sembrava. Lui aveva raccontato che una persona, con il volto travisato, aveva bussato alla sua porta. E gli aveva sparato contro con un fucile. Un racconto che non ha convinto, fin dall’inizio, i militari: troppe discordanze, troppi punti bui.

Il fucile rubato

Grazie al supporto dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, dopo un sopralluogo nell’abitazione, i militari hanno chiuso il cerchio. La vittima pare abbia rubato un fucile dall’abitazione di un anziano vicino e, giunto presso il suo appartamento, sembrerebbe che accidentalmente abbia fatto partire un colpo a causa dell’incauto maneggio dell’arma. Che è stata poi sequestrata e sulla quale ora verranno svolti ulteriori accertamenti balistici.

La denuncia

Intanto, l’uomo, quello che ha simulato l’agguato, è stato denunciato in stato di libertà. Ed è indiziato per detenzione illegale di arma comune da sparo, furto in abitazione e simulazione di reato. Lui attualmente si trova all’ospedale riuniti di Anzio-Nettuno: è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.