Dramma ad Anzio: 35enne trovata morta in auto

Dramma ad Anzio, sul litorale romano: ieri, poco prima dell’ora di pranzo, è stata trovata senza vita, nella sua auto, una ragazza di 35 anni. La tragedia in Corso Italia, una zona molto conosciuta e spesso sulle pagine di cronaca perché nota come ‘base’ di spaccio. La ragazza, che molti pensavano fosse morta per overdose, purtroppo si è suicidata e la droga nulla ha a che vedere con la sua morte. E con il tragico epilogo.

Suicidio ad Anzio in Corso Italia

Sul posto ieri, intorno alle 12, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Anzio. Sono stati loro a trovare la ragazza, una 35enne, in macchina, ormai senza vita: il suo cuore aveva smesso di battere e ogni tentativo di soccorso e rianimazione da parte del personale sanitario del 118 è stato vano. Da una primissima ricostruzione, non sembrerebbero esserci dubbi: la 35enne, come ci hanno spiegato i militari, si è suicidata. La donna ha voluto mettere la parola fine alla sua vita e ora si indaga per capire i motivi. Quelli che hanno portato, purtroppo, all’estremo e folle gesto. E indietro non si può tornare.

Scia di suicidi

Sempre più persone, che siano anziani o giovani, decidono di mettere la parola fine alla propria vita. Pochi giorni fa a Ostia, un 30enne cileno si è lanciato nel vuoto, dal quinto piano della sua abitazione di via Forni ed è morto in ospedale, al San Camillo, dopo giorni di agonia: i medici non hanno potuto fare molto, si sono dovuti arrendere. Sabato mattina, invece, intorno alle 10.30, a Roma, in via Giulio Braida, alla Balduina è stato trovato un uomo di 50 anni, ormai senza vita, riverso a terra sul balcone di casa. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per lui, classe 1973, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. E sembrerebbe che si sia suicidato, abbia deciso di togliersi la vita. Non lanciandosi dal balcone, ma ferendosi, forse auto-lesionandosi. Ieri un episodio uguale ad Anzio, dove a mettere la parola fine alla propria vita è stata una 35enne.