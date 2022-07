Omicidio Anzio. Il fratello di Leonardo Muratovic: ‘È stato attirato in una trappola’

Sull’omicidio di Leonardo Muratovic, il pugile 25enne di Aprilia ucciso la notte tra sabato e domenica ad Anzio, si sta cercando di fare luce per scoprire chi abbia sferrato il colpo mortale.

Il giovane, che era andato alla Bodeguita Beach con la fidanzata e altri amici, aveva iniziato lì una discussione con un gruppo di persone, ben presto trasformata in una vera e propria rissa.

L’omicidio

Leonardo era stato “invitato” a uscire fuori dal locale. E lo aveva fatto. La rissa era proseguita sul marciapiede: il giovane pugile non sapeva che, uscendo, sarebbe andato incontro alla morte.

Uno dei suoi rivali, infatti, dopo averlo fatto allontanare dalla Bodeguita, al culmine della lite lo ha colpito con il fendente mortale.

Il ragazzo si è trascinato in strada, fin davanti alla gelateria Biolée, in quel momento chiusa. Lì si è accasciato in una pozza di sangue. Tutto intorno si notano i segni di quello che è accaduto: pezzi di staccionata e vasi a terra, sedute ribaltate. E il sangue di Leonardo.

il 25enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale, ma la ferita inferta sul torace aveva colpito organi vitali e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Adesso i locali teatro dell’omicidio sono stati posti sotto sequestro, per poter svolgere le indagini. Gli agenti, visto che alla Bodeguita non c’erano le telecamere, hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del lungomare. I poliziotti hanno ascoltato tutti i testimoni, anche se i racconti hanno presentato alcune incongruenze.

E forse questo ha fatto saltare i nervi al padre di Leonardo, che davanti al Commissariato ha accoltellato due bodyguard. Fahrudin Muratovic ha colpito i due buttafuori, giudicandoli colpevoli di non aver sedato la lite.

Adesso quello che c’è da capire è se l’omicidio sia scaturito da un eccesso di rabbia o se da un regolamento di conti. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio e le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Vincenzo Antonio Bufano.

Alcuni degli amici che la notte di sabato erano con Leonardo hanno almeno un precedente per rissa, furto o droga. E questo può far nascere sospetti.

Ma in un’intervista rilasciata ad Adnkronos, Daniel, il fratello di Leonardo, ha assicurato che la vittima era un ragazzo pulito.