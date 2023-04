Ad Aprilia arriva Al Bano con lo spettacolo ”È La mia vita”: orari, info e biglietti

Al Bano, certo, lo conosciamo tutti, da generazioni. Un artista come ne venivano sfornati un tempo: eclettico, dalla voce inconfondibile, capace di toccare temi cari a tutti, e soprattutto anche di fare grande spettacolo. Dal trisavolo fino al nipote appena nato lo conoscono. Ed ora è pronto ad arrivare ad Aprilia con il suo nuovo spettacolo. Ecco tutte le informazioni sull’imminente evento. Proprio domani, venerdì 28 aprile 2023, Al Bano sarà al Teatro Europa di Aprilia. I biglietti e il Botteghino teatro sono online su Ciaotickets e ticketone.

Romina Power: chi è, età, carriera, canzoni, altezza, figli, Al Bano, oggi, ultime notizie, Instagram

Al Albano ad Aprilia per il suo tour ”È La mia vita”

Un eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit, super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. E, ora, non è di certo finita qui: perché Al Bano è in tour con lo spettacolo “La mia vita”. Lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole – con un milione e trecentomila copie vendute – a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti. La musica e le vocalizzazioni di Al Bano spaziano dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. Una produzione importante che attraversa i palcoscenici d’Italia per unire attraverso la musica, le parole e le emozioni.

Chi è Al Albano: biografia di un talento

Al Bano nasce a Cellino San Marco (BR) il 20 maggio 1943. Scopre la vocazione per la musica fin da bambino, decide di abbandonare gli studi magistrali e di spostarsi a Milano a 16 anni per seguire le orme di Domenico Modugno, originario di San Pietro Vernotico, un centro distante solo qualche chilometro dalla sua Cellino. Il primo approccio con la musica leggera arriva grazie al Clan di Celentano: risponde ad un annuncio ed è subito ingaggiato. Da quel momento sceglie il suo nome e diventa per tutti Al Bano. Passano poco più di due anni dalla firma del primo importante contratto con la EMI. Di lì a poco – nel 1967 – incide il 45 giri Nel sole: un successo discografico incredibile con un milione e trecentomila copie vendute. Nello stesso anno partecipa al tour italiano dei Rolling Stones.

Un successo planetario

Il successo mondiale è attestato dai 26 dischi d’oro, 8 di platino e canzoni come Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia,È la mia vita, Nel sole, solo per citarne alcune. Nel 1980 vince anche il Kawakami Award al Yamaha Pop Festival di Tokio e due anni dopo in Germania il Golden Europe. Nel 1982 stabilisce un record assoluto in Italia con quattro canzoni contemporaneamente nella hit parade. Nel 1984 in coppia con Romina Power vince il Festival di Sanremo con Ci sarà. Da questo momento in poi, il successo andrà avanti, ed è già storia.