Aprilia, arrestato 52enne col “pollice verde”: in giardino 8 piante di cannabis (FOTO)

Aveva attrezzato nel proprio giardino una mini-piantagione di cannabis ma è stato scoperto, e arrestato, dai Carabinieri di Aprilia. Il blitz, dopo un articolato servizio mirato sul territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è scattato ieri (ed è peraltro l’ultimo arresto di una lunga serie negli ultimi tempi).

Leggi anche: Droga ad Aprilia: trovato in possesso di crack e hashish pronti per lo spaccio

Arrestato 52enne italiano ad Aprilia

A finire in manette è stato tratto un cittadino italiano, 52 enne del luogo, trovato in possesso di otto piante di cannabis indica del peso lordo di kg 26 che deteneva nel giardino pertinente alla propria abitazione. Rinvenuti inoltre circa 13 grammi della medesima sostanza, rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare, il tutto detenuto per la successiva vendita. L’uomo è stato posto a disposizione del Tribunale di Latina.

Leggi anche: Aprilia, terzo arresto per droga in due giorni: in manette un altro giovane pusher