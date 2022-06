Tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato durante le manovre

Aprilia. Un tragico incidente sul lavoro, l’ennesimo, questa volta accaduto ad Aprilia, dove a rimetterci la vita è stato il 32enne S. T., un operaio residente a Nettuno.

Il dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 18 giugno

Il dramma si è verificato nel pomeriggio della giornata di ieri, sabato 18 giugno, intorno alle 16.30. Uno strazio che ha suscitato sconforto e tristezza nell’intera comunità.

Schiacciato dal muletto sul lavoro

Quando sono arrivati i primi soccorsi del 118, per il giovane operaio non c’era già più nulla da fare: il giovane sarebbe rimasto schiacciato mentre effettuava una manovra con un muletto. Le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane operaio sono ancora avvolte nell’ombra.

Le indagini sul caso

Ci vorranno le indagini e la ricostruzione meticolosa della dinamica per poter capire come è andata e se sussistono delle responsabilità. Ora, le indagini su quanto, avvenuto in una nota azienda che si trova lungo la via Pontina, sono affidate ai carabinieri al personale della Stazione Carabinieri di Aprilia e Spresal di Latina. Accertamenti in corso.