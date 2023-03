Campoleone, tragedia sul treno Roma-Napoli: muore una 75enne

Tragedia sul treno Roma-Napoli, ieri mattina, una 75enne ha avuto un malore fatale. La donna si trovava a bordo del convoglio che dalla Capitale era diretto verso il capoluogo campano, quando s’è sentita male. Il capotreno ha immediatamente fermato il treno alla stazione di Campoleone e dato l’allarme. Anche gli altri passeggeri si sono adoperati come hanno potuto per aiutare l’anziana, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

La disperata corsa dei soccorsi

Una volta arrivati i soccorsi hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per rianimare l’anziana. Purtroppo, però ogni tentativo si è rivelato vano, la donna non ce l’ha fatta e, alla fine, hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aprilia per gli accertamenti del caso.

Il malore in treno e i tentativi di soccorso dei viaggiatori

Un dramma al quale hanno assistito i numerosi viaggiatori che si trovavano sul convoglio al momento dei fatti. La 75enne, una pendolare che era solita prendere quel treno, secondo la testimonianza degli altri passeggeri ha avuto un malore. In tanti si sono adoperati per aiutarla, purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. Tanti viaggiatori sono rimasti scioccati dall’accaduto. Difficile riprendere le attività quotidiane di fronte a una simile tragedia.

Notevoli i ritardi sulla tratta ferroviaria

Inevitabilmente, a causa delle attività di soccorso e delle attività investigative svolte dai militari, il traffico ferroviario sulla tratta è stato rallentato. In conseguenza della tragedia, perciò, sulla linea ferroviaria si sono registrati notevoli ritardi per l’intera mattinata. Non è noto se la salma della 75enne sia stata messa a disposizione della magistratura che potrebbe disporre un’indagine medico legale per stabilire quali siano state le cause del decesso, prima di metterla a disposizione dei familiari, così da consentire a questi ultimi di darle l’ultimo saluto.