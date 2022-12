Furto in abitazione, cittadini e Carabinieri insieme per bloccare il topo di appartamento

I Carabinieri di Aprilia grazie alla collaborazione dei cittadini sono riusciti a sventare un furto in abitazione nella notte di Santo Stefano. È stato solo grazie alla chiamata di un cittadino al numero di emergenza, il 112, che i militari sono potuti accorrere nella periferia della città dove si stava consumando un furto in una casa privata. La tempestività della chiamata e la successiva celerità dell’intervento si sono rese preziose per evitare che il furto fosse messo a segno.

Il tentativo di fuga del ladro e l’inseguimento

Sul posto sono accorse alcune pattuglie della sezione Radiomobile degli uomini dell’Arma che hanno subito individuato il topo di appartamento che scappava a piedi nelle campagne vicine. Un tentativo di fuga terminato presto, visto che le forze dell’ordine sono riuscite in breve a raggiungere il fuggitivo. L’uomo poco prima era entrato in un’abitazione ed era riuscito a portare via alcuni oggetti di valore che aveva con sé al momento dell’arresto.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è stata fondamentale per l’arresto

Il ladro è stato ammanettato con l’accusa di furto aggravato e dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria di Latina per l’udienza di convalida. Si è trattato di un intervento reso possibile proprio dalla collaborazione della cittadinanza. Una cooperazione che consente alle forze dell’ordine di agire con tempestività nella sua attività di contrasto ad eventi illeciti consentendo così ai cittadini stessi di poter contare su maggiore sicurezza e controllo.