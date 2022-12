Roma, colpo da 10mila euro ma torna sul luogo del “delitto” e viene riconosciuta dal gioielliere

Aveva messo a segno un furto di gioielli da 10mila euro un mese fa e pensava ormai di averla fatta franca, ma il titolare della gioielleria situata nel Centro storico di Roma l’ha riconosciuta e ha chiesto l’intervento degli agenti della Polizia locale che hanno avviato immediatamente indagini a carico della 55enne per raccogliere eventuali prove a carico della presunta ladra di gioielli.

Il gioielliere riconosce la ladra e la segnala alla Polizia locale

Gli agenti stavano svolgendo controlli di routine di contrasto all’abusivismo commerciale nella zona del Tridente, quando sono stati avvicinati da un signore, un esercente commerciale titolare di una gioielleria, che ha indicato loro una donna come responsabile di un furto commesso ai danni del commerciante 30 giorni fa. La 55enne se ne andava in giro proprio nei pressi del negozio nel quale aveva messo a segno il colpo pensando che non sarebbe più stata riconosciuta. Ma così non è stato…

Gli accertamenti confermano che la 55enne aveva derubato la gioielleria

La pattuglia dell’ Unità SPE, intervenuta subito, ha avviato sia le procedure per l’identificazione della cinquantacinquenne, in quanto priva di documenti, sia i dovuti accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Le indagini fulminee hanno permesso anche grazie ad un riscontro fotografico ottenuto dall’analisi dei video registrati il giorno del furto, che effettivamente la 55enne era l’autrice del furto. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto e gli agenti della Municipale hanno anche proceduto a sequestrare una borsa schermata, in possesso della donna, utilizzata molto probabilmente per superare gli allarmi ed i metal detector presenti all’interno delle attività commerciali in funzione antitaccheggio.