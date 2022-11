Grave incidente sulla Pontina, auto finisce contro il guardrail: 48enne in codice rosso

Ieri sera, 4 novembre, la Pontina è stato teatro di un altro incidente gravissimo. Il conducente di una Smart è finito contro il guardrail andandosi ad impiantare con la parte posteriore dell’auto nell’aiuola che si trova oltre lo spartitraffico. Un incidente rocambolesco, quello che si è verificato su una delle strade che viene considerate “tra le più pericolose d’Italia”, all’incrocio con la Nettunense, sulla cui dinamica è stata chiamata a fare luce la Polizia stradale di Aprilia. Sul posto sono accorsi anche i Vigili del fuoco di Latina e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al conducente della Smart, un 48enne, trasportato in ospedale in codice rosso.

La Pontina: una tra le strade più pericolose d’Italia

Tanti, troppi gli incidenti che si verificano sulla Pontina. Vuoi per l’ingente volume di traffico che è chiamata a sopportare, vuoi per le condizioni del manto stradale, vuoi anche a causa di un guardrail che non protegge gli automobilisti dai fari delle auto che arrivano in senso opposto. I casi di incidenti e tamponamenti sulla Pontina, purtroppo, cresce di giorno in giorno, con grande sconforto per quanti quella strada sono costretti a percorrerla quotidianamente per motivi di lavoro. ( foto: Welcome to favelas)