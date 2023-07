Marco Mauriello morto in moto a Nettuno: domani i funerali

Aprilia si stringe intorno al ricordo di Marco Mauriello, il centauro deceduto pochi giorni fa per un incidente a Nettuno. Lunedì 10 luglio amici, familiari e conoscenti potranno concedere un ultimo saluto al giovane di 25 anni che lo scorso sabato ha perso la vita su due ruote. La funzione si svolgerà ad Aprilia, nella chiesta di piazza Roma. Il ragazzo, originario appunto di Aprila, ha perso la vita il 1° luglio mente era intento a solcare con la sua moto via della Vittoria, verso Nettuno.

La morte dopo l’incidente a Nettuno in Via della Vittoria

Secondo le ricostruzioni, Mauriello avrebbe superato un’auto che stava per svoltare diretta verso una pompa di benzina, ma durante la manovra il motociclista avrebbe perso il controllo dello scooter scagliandosi contro una vettura parcheggiata. Un errore fatale, che lo ha sottratto agli affetti a giovane età. La moto è andata completamente distrutta e la polizia locale di Nettuno è intervenuta sul posto poco dopo.

Le condizioni di salute di Mauriello sono apparse subito gravi. Infatti, dopo il trasporto all’ospedale di Anzio, il giovane è stato condotto in eliambulanza nel reparto di terapia intensiva del nosocomio capitolino San Camillo. Una vera e propria corsa contro il tempo che però non è stata sufficiente a salvargli la vita. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere e non c’è stato nulla da fare.

Gli incidenti stradali a Roma e nel Lazio

La vicenda si aggiunge al numero di incidenti stradali che, soprattutto a ridosso della stagione estiva, coinvolgono tantissime persone, spesso di ritorno dal litorale o dal weekend, intente a eccedere nei limiti di velocità o vittime di terribili incidenti. Come nel caso di Simone di Maria, che ha perso la vita in un terribile incidente sulla Pontina il 5 luglio, intorno alle 2.10. L’auto percorreva la SS 148 in direzione Roma quando, improvvisamente, il giovane ha perso il controllo della Smart ed è finito fuori strada.