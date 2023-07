Roma, terribile incidente sulla Cassia: tre auto coinvolte e cinque feriti

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 luglio, per un incidente che ha coinvolto tre automobili. Ad accorrere in via Cassia, all’altezza del civico 2069, sono state le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia locale di Roma Capitale. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato una situazione estremamente seria, visto che i veicoli coinvolti nello scontro erano diversi, così come i feriti.

Le operazioni di soccorso dei vigili urbani e dei sanitari del 118

Le operazioni di soccorso per assicurare le persone che si trovavano negli abitacoli delle tre auto che hanno impattato tra loro, una Toyota Chr, una Ford Tourneo e una VW Passat, sono state avviate all’istante. Il bilancio è di cinque i feriti, trasportati in diversi ospedali. Per fortuna, però, al momento, nessuno sembra si trovi in gravi condizioni.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le attività dei soccorritori

Per consentire agli operatori del 118, agli agenti della Polizia locale di svolgere le operazioni di soccorso e anche i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di verificare anche eventuali responsabilità in capo ai conducenti dei mezzi coinvolti, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza che consiste nella rimozione dei veicoli incidentati e nella bonifica del manto stradale.