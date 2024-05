Ardea: bimbo di 2 anni cade nel laghetto a Tor San Lorenzo, è grave

Incidente nel pomeriggio di ieri ad Ardea, nella zona di Tor San Lorenzo (Roma). Un bambino di soli 2 anni, in circostanze tuttora da chiarire, è caduto nel laghetto di Viale Marino. Immediato è scattato l’allarme e sul posto è stato fatto intervenire anche un elicottero.

Dramma sul litorale ieri pomeriggio. Erano da poco passate le 19.00 di lunedì 6 maggio quando un bimbo di 2 anni di origine rom è caduto all’interno del laghetto artificiale situato lungo Viale Marino a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea. Per il piccolo, una volta prestati i primi soccorsi (non senza difficoltà come vedremo), è stato necessario il trasferimento in eliambulanza in una struttura ospedaliera di Roma. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi ma al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, non ci sono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

Caos in strada durante i soccorsi

Nei concitati momenti dopo l’incidente in strada è successo davvero di tutto, con la tensione salita alle stelle. Questo perché i familiari del bambino – che secondo una prima ipotesi sarebbe sfuggito al loro controllo mentre si trovavano nella vicina area pic-nic cadendo poi in acqua – nel tentativo di accelerare i soccorsi hanno deciso di correre verso la Caserma dei Carabinieri più vicina, dove c’è anche la postazione di primo soccorso del 118.

Nel far questo un’auto avrebbe centrato altri veicoli in transito e un uomo, sembrerebbe per cercare di far smuovere il traffico e velocizzare le operazioni, sarebbe salito sul tettino di un’altra macchina, provocando dei danni alla vettura. Scene di panico insomma, dettate evidentemente dalla disperazione del momento, che avrebbero scatenato anche un’accesa lite in strada. Alla fine gli operatori sanitari del 118 sono riusciti a soccorrere il piccolo, disponendone infine il trasferimento in Ospedale mediante eliambulanza come visto.

Indagini in corso

Adesso sono in corso le indagini da parte dei Militari dell’Arma per far piena luce sull’accaduto, sia per quanto riguarda l’incidente che per quanto accaduto dopo in strada. Al momento però gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

