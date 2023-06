Ardea, scambia la strada per una pista: prima finisce come un missile dentro un giardino, poi ‘vola’ e si ribalta

Ha dell’incredibile l’incidente avvenuto ieri mattina ad Ardea, in via Nazzareno Strampelli. Incredibile perché, nonostante la dinamica, il conducente dell’auto è riuscito ad uscire dalla vettura – completamente distrutta – illeso.

Gli agenti della polizia locale intervenuti, così come i sanitari del 118, quasi non credevano ai loro occhi, quando hanno visto l’uomo, un cittadino di origine romena, praticamente quasi senza un graffio dopo il rocambolesco incidente di cui era stato protagonista.

Incidente Ardea, conducente “miracolato”

L’uomo stava percorrendo via Strampelli in direzione di via Laurentina, quando, all’altezza di via della Muratella, sul tratto di rettilineo, è uscito fuori strada. L’auto è letteralmente “volata”, entrando nella proprietà del civico numero 50. Qui ha danneggiato

la rete di recinzione, alcune piante d’olivo e un cancello. Nella sua corsa, la vettura ha anche sradicato una colonna in cemento.

La vettura ha poi terminato la sua corsa urtando un muro, per poi ricadere nuovamente sulla strada, oltre il cancello, ribaltandosi. I proprietari dell’abitazione, richiamati dal frastuono, sono usciti di corsa, increduli e spaventati, temendo che l’uomo fosse ferito gravemente. Hanno quindi chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Ardea.

I soccorsi: uomo multato per eccesso di velocità

Ma, come detto, fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite degne di nota. I danni sono stati – tanti – solo materiali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno verificato lo stato di salute del conducente. L’uomo, come detto, salvo un più che normale spavento, non ha riportato ferite. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Ardea. Una volta tranquillizzato il conducente, l’uomo è stato sanzionato per eccesso di velocità: i caschi bianchi hanno infatti rilevato che il sinistro era dovuto proprio al superamento dei limiti consenti dalla legge.

Su questa strada, nel tratto di rettilineo, già altre volte si sono registrati incidenti “strani”, a volte legati al superamento dei limiti di velocità. Come quello avvenuto lo scorso inverno, a febbraio, quando due cittadini di origine nordafricana si erano schiantati contro un muro di un’abitazione e un albero di proprietà privata. In quel caso, però, l’incidente aveva provocato due feriti, di cui uno gravissimo.

Sul posto era infatti dovuta intervenire addirittura l’eliambulanza per trasportare l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale S. Camillo di Roma, mentre l’altro ferito era stato portato al S. Anna di Pomezia. L’uomo ferito, conosciuto alle forze di polizia avendo dei precedenti per droga, guidava senza patente, mentre il passeggero era senza documenti.