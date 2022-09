Paura a Ardea: scontro tra due auto, una si ribalta e finisce nel canale. Giovane in ospedale (FOTO)

Brutto incidente stamattina ad Ardea con un’auto che è finita in un canale ribaltata. E’ successo intorno alle 7.00 di oggi, mercoledì 14 settembre 2022. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di Ardea e i sanitari del 118.

Auto ribaltata su Via Strampelli ad Ardea

Il sinistro, che ha coinvolto inizialmente due vetture, si è verificato esattamente sulla rotonda situata tra via Strampelli e via Laurentina, non molto distante dalla Sala Consiliare del Comune. Il conducente dell’auto finita fuori strada, un ragazzo di 23 anni di Ardea, è stato portato in ospedale (al S.Anna di Pomezia, ndr) ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 22enne avrebbe infatti riportato soltanto feriti lievi ma è comunque sotto osservazione per precauzione.

La dinamica

Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’auto finita nel canale si sia prima scontrata con l’altro mezzo per poi finire la sua corsa nell’acqua. Ad ogni modo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente proseguono.