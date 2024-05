Ardea, stop al bullismo e cultura della legalità: studenti a “lezione” con i Carabinieri | FOTO

Promuovere la legalità e dire stop al bullismo. Importante iniziativa ad Ardea (Roma) che ha visti impegnati i Carabinieri della locale tenenza unitamente ai colleghi del reparto Cinofili del Comando Provinciale di Roma.

La cultura della legalità può, anzi deve, partire dalle scuole. Un tema di fondamentale importanza, specie alla luce di quanto avvenuto in queste ore a Ostia. E in tal senso iniziative come quelle andate in scena ad Ardea, con i Carabinieri della Tenenza che hanno incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo Ardea I – Virgilio, possono sicuramente contribuire alla causa comune. Prima dell’incontro in aula, i ragazzi hanno assistito anche ad una dimostrazione operativa dell’’unità cinofila durante il supporto all’Arma territoriale.

Studenti a lezione di legalità con i Carabinieri: l’iniziativa ad Ardea

All’evento hanno partecipato circa 200 studenti delle terze medie, ai quali il Comandante della Tenenza ha tenuto una lezione sulla cultura della legalità e sul contrasto al fenomeno del bullismo. L’Ufficiale ha spiegato ai giovani quanto, in diverse circostanze, le loro condotte risultino non solo pericolose per loro e per i loro coetanei, ma potrebbero anche integrare fattispecie penalmente rilevanti. Quindi è stato affrontato il tema del rispetto delle regole e delle istituzioni per il vivere civile.

I ragazzi, ancora, sono stati sensibilizzati sull’importanza del condividere con un adulto ciò che vivono all’interno delle aule di scuola, nonché nei luoghi di aggregazione giovanile. Nell’approssimarsi del periodo delle commemorazioni delle stragi di mafia degli anni Novanta agli studenti sono state poi spiegate anche le principali figure della lotta alla criminalità organizzata.

