Miglior parcheggio selvaggio a Pomezia e Ardea: ecco i “vincitori” (FOTO)

Come promesso sveliamo nella giornata di oggi, sabato 21 dicembre 2022, il vincitore del nostro contest sul “miglior parcheggio selvaggio” immortalato tra Ardea e Pomezia. Dieci i candidati, più due new entry da voi segnalate dopo la pubblicazione del nostro articolo, che è stato possibile votare attraverso i nostri canali ufficiali (mail, WhatsApp, Facebook e Instagram). Ebbene adesso, ad una manciata di ore dal nuovo anno, è tempo di svelare il vincitore.

Vittoria a pari merito

Alla fine è stato un testa a testa che ha visto ricevere lo stesso numero di preferenze per due foto: la numero 1 e la numero 8. Nel primo caso avevamo un’auto in spiaggia a Torvaianica in quella che potrebbe essere stata una gita fuori porta finita male oppure una sorta di parcheggio ‘alternativo’ per sfuggire al balzello delle strisce blu sul litorale. Era, non a caso, sicuramente una delle candidate favorite alla vittoria finale e così in effetti è stato; ma non in solitaria: sì perché un po’ a sorpresa la numero 8, una macchina lasciata in mezzo alla strada in Piazza Federico II, si è classificata a pari merito al primo posto. Per questa foto avevamo previsto un possibile podio ma, vista la forte concorrenza, non potevamo certo ipotizzare un risultato simile. Buon anno!

La foto gallery

Non prima però di dare un ultimo sguardo a tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso di fine anno in attesa di conoscere e ammirare quelli che saranno, siamo sicuri, i degni eredi della sosta selvaggia rutula e pometina. Ecco tutte le foto scattate a Pomezia e Ardea che hanno partecipato al concorso: clicca sul riquadro e guarda i 12 miglior parcheggi alternativi fino ad oggi.