Vota il miglior parcheggio selvaggio immortalato tra Pomezia e Torvaianica: ecco i 10 candidati (FOTO)

Il 2022 si avvia ormai alla sua conclusione ma prima di salutarlo abbiamo deciso di lanciare una divertente iniziativa (non se ne risentano i ‘protagonisti’ di queste fotografie) per premiare il “miglior parcheggio selvaggio” immortalato in questi anni tra Pomezia e Torvaianica. Come sapete da tempo ormai, nella nostra versione online sul sito www.ilcorrieredellacitta.com, curiamo una rubrica chiamata “foto del giorno”, creata per raccontarvi, oltre alle notizie di tipo tradizionale, i fatti particolarmente spiritosi o ironici segnalatici da voi lettori. Ebbene, spesso tra questi spiccano i parcheggi, come dire, “fantasiosi” – vuoi per fretta, vuoi per distrazione (a chi non capita?) – realizzati dagli automobilisti. E allora abbiamo pensato: perché non stilare una classifica di quanto “ammirato” in questi anni?

I candidati

Dieci i “capolavori” selezionati per questo singolare contest con i relativi codici con cui votarli.

CODICE UNO

Auto in spiaggia a Torvaianica. Gita fuori porta finita male o parcheggio ‘alternativo’? Sicuramente una delle candidate favorite alla vittoria finale.

CODICE DUE

Macchina parcheggiata sulle strisce a Pomezia in Via Orazio all’incrocio con Via Catullo con tanto di bus Troiani incastrato.

CODICE TRE

Si torna a salire di ‘livello’. Auto lasciata sempre sulle strisce ma contraria al senso di marcia. Anche qui buone chance di salire quantomeno sul podio.

CODICE QUATTRO

Il gran classico di Pomezia, auto parcheggiate in fila a Largo Columella e bus Cotral che non riesce a passare. Un po’ ordinario ma comunque esempio perfetto di quella che viene definita la sosta selvaggia (in questo caso il premio sarebbe condiviso tra più automobilisti).

CODICE CINQUE

La variante del monopattino selvaggio qui in uno splendido esempio di parcheggio sottosopra. Certo non intralcia la circolazione (come in tanti altri casi) ma l’effetto scenico resta. Possibile outsider della competizione.

CODICE SEI

Qui un altro dei papabili candidati alla vittoria finale. Auto sul marciapiede con il “plus” di aver utilizzato una vettura d’epoca. Basterà questo per fargli aggiudicare il successo finale?

CODICE SETTE

La numero sette punta decisamente alla vittoria. Auto parcheggiata in mezzo all’incrocio, contromano e sullo stop. Francamente difficile fare di peggio.

CODICE OTTO

Recentissimo scatto da Piazza Federico II, auto lasciata in mezzo alla strada limitando fortemente il transito dei veicoli. Una manovra che può valere il podio o giù di lì.

CODICE NOVE

Due foto in una che provvediamo a spiegare. Si tratta della sosta selvaggia che ogni anno va di scena sul lungomare Tognazzi verso l’estrema periferia di Torvaianica. Le auto parcheggiate “alla buona” rendono difficile il transito dei veicoli, specie dei bus, congestionando la circolazione. E una volta tra un autista e un automobilista è finita a botte.

CODICE DIECI

Torvaianica, auto parcheggiata male impedisce il transito dei Vigili del Fuoco in Via Rumenia. Basterà per ambire ai piani alti della classifica?

Codici undici e dodici

Dopo la pubblicazione questa mattina del nostro contest sono giunte alla nostra Redazione altre due “new entry”. Una riguardante sempre Pomezia (codice undici), altro parcheggio sulle strisce peraltro a cavallo del marciapiede, l’altra da Ardea (codice dodici). Eccole qui di seguito riportate.

Come votare il miglior parcheggio selvaggio di Pomezia

Per partecipare è possibile utilizzare uno di questi metodi indicando il codice relativo alla foto che si intende votare:

Via Whatsapp al numero della Redazione 331.6006930;

Inviando una mail a redazione@ilcorrieredellacittà.it;

Scrivendo un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/IlCorrieredellaCitta) o su Instagram (https://www.instagram.com/ilcorrieredellacitta/).

Sarà inoltre possibile partecipare al contest anche commentando il post sulla nostra pagina Facebook o sui gruppi social di Pomezia e Torvaianica. Dopodiché, il 31 dicembre, sveleremo chi sarà stato eletto come il “miglior parcheggiatore selvaggio” di Pomezia!