Vasto incendio ad Ardea in Via del Quartaccio, in fumo anche rifiuti abbandonati: rogo spento solo in serata (FOTO)

E’ stata una lotta contro il fuoco durata quasi sette ore e soltanto in serata gli operatori, tra Vigili del Fuoco e squadre della Protezione Civile, sono riusciti ad avere la meglio. A bruciare, nel pomeriggio di ieri, una vasta area in Via del Quartaccio in corrispondenza dell’incrocio con Via del Radiofaro.

L’incendio di ieri ad Ardea vicino alla cava di rifiuti

L’allarme era scattato poco dopo l’ora di pranzo, intorno alle 13.00. Le fiamme sono divampate tra gli alberi interessando poi sterpaglie, balle di fieno peraltro a ridosso di una cava colma di rifiuti abbandonati. Sul posto presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, il Nucleo Operativo Airone e le Associazioni di Protezione Civile Alfa Aprilia ed Echo Pomezia.

Intervento con l’elicottero

A causa della complessità dell’intervento le unità di terra sono state coadiuvate da un elicottero regionale per lo spegnimento dei focolai più inaccessibili. In serata poi, tramite lo “schiumogeno”, i VVF hanno provveduto a terminare l’intervento per quanto concerne i rifiuti abbandonati andati a fuoco.