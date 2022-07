Brutto incidente ai Castelli, sbanda con l’auto e centra un albero: è grave

Grave incidente ieri sera ai Castelli dove una persona è finita in ospedale in codice rosso. E’ successo intorno alle 22.30 nel Comune di Colonna. L’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, ha sbandato all’improvviso finendo la sua corsa contro un albero.

Grave incidente a Colonna martedì 19 luglio

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 (provenienti dalla postazione di Roma di Tor Bella Monaca, ndr) che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri. Il sinistro si è verificato lungo Via Roma.