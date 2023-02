Chiosco raso al suolo dalle fiamme a Frattocchie: ‘Ce la metteremo tutta per tornare al più presto’

Un incendio ha raso al suolo il chiosco de ‘Il Buon Gusto’ a Frattocchie, una frazione nel Comune di Marino ai Castelli Romani. Sono stati i residenti a dare l’allarme quando hanno sentito il forte odore di bruciato per poi rendersi conto che la struttura era avvolta dalle fiamme.

L’intervento per spegnere le fiamme e le indagini sulla natura del rogo

Sono state diverse le quadre dei vigili del fuoco accorse per spegnere il rogo. Ci sono volute alcune ore di lavoro prima di avere ragione di quel fuoco. Solo dopo sono iniziati i sopralluoghi utili a stabilire la natura dell’incendio. Una indagine svolta anche con il supporto degli uomini dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Ingenti i danni, per quando ancora non quantificati dai proprietari del chiosco che era molto apprezzato non solo dai residenti, ma anche dai visitatori dei Castelli Romani che raggiungono la zona per degustare la famosa porchetta di Ariccia. Proprio per questa caratteristica sono diverse le strutture che nascono per accogliere i turisti e tra le altre c’è quella de ‘il Buon Gusto’. Notevole l’impegno economico che verrà chiesto al titolare dell’attività commerciale per riprendere le attività e restituire ai suoi clienti il luogo di ritrovo nel quale mangiare un succulento panino.

Il messaggio di uno dei titolari dell’attività

Sul profilo social del locale è apparso un post sui social nel quale si legge la tristezza, ma anche la voglia di ricominciare. “Mio padre e mia sorella 30 anni fa hanno tirato su quest’attività con tanti sacrifici, io e mio fratello in seguito abbiamo continuato il loro lavoro con l’aiuto di Samy e altri ragazzi/e che poi hanno preso strade diverse… ieri in 4 minuti i nostri 30 anni sono andati letteralmente in fumo… siamo distrutti nel vedere le macerie del nostro chioschetto, distrutti nel pensare che per un po’ saremmo lontani da tutti voi… ma siamo fiduciosi che da queste ceneri potremmo tirare su un nuovo chiosco in questo momento cerco di immaginare alla nostra nuova riapertura dove potremmo riabbracciarvi tutti… per ora vi salutiamo noi ce la metteremo tutta per riaprire al più presto”.