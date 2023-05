Frascati, precipita dal terzo piano: gravissimo un 25enne

Nelle primissime ore di sabato, il Centro Giovanni XXIII in via Colle Pizzuto a Frascati è stato teatro di un dramma dai contorni ancora poco chiari. Un 25enne è precipitato dal terzo piano della struttura, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori della Polizia. L’allarme è scattato alle 3 e 40 e gli agenti del Commissariato locale sono accorsi, insieme ai sanitari del 118, per verificare l’accaduto.

Il 25enne stava allestendo insieme a dei colleghi la Festa della Repubblica

Il 25enne, volontario in ferma prefissata del gruppo della Guardia Costiera, era impegnato insieme ad altri colleghi nel Centro e stavano allestendo la Festa della Repubblica in programma per il prossimo 2 giugno quando è precipitato da circa 10 metri di altezza, finendo nel cortile. L’allarme, da parte dei presenti, è stato dato immediatamente e oltre agli agenti sono intervenuti anche i colleghi della Scientifica per cercare di stabilire cosa sia successo. Tanta la paura per le sorti del giovane volontario, per il quale s’è temuto il peggio.

Il giovane versa in condizioni estremamente serie

Il 25enne, secondo gli investigatori, sembrerebbe non aver mai perso conoscenza, per quanto sia stato sedato e trasferito nell’immediatezza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata, dove si trova tutt’ora ricoverato e sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni sono estremamente serie, a causa di numerose fratture e lesioni riportate. Nonostante la gravità, però, i sanitari hanno assicurato che non versa in pericolo di vita.

Le indagini per stabilire cosa sia successo

Resta da stabilire cosa sia avvenuto, come sia stato possibile che il giovane sia precipitato da quell’altezza. Le indagini della Polizia vanno avanti per ricostruire l’accaduto, anche con l’audizione dei presenti. I colleghi del 25enne, sotto choc per l’accaduto, verranno ascoltati, nella speranza di poter stabilire con esattezza cosa sia successo.