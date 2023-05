Roma, guida turistica precipitata dal Gianicolo: Comune nel mirino della Procura

Il Campidoglio è indagato per la tremenda caduta della guida turistica che, il 27 aprile scorso, ha visto sbriciolarsi tra le mani la staccionata alla quale si era appoggiata al Gianicolo per precipitare giù e scivolare per ben sette metri, prima che un albero la fermasse, evitando conseguenze più serie.

La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare la sfortunata protagonista dell’incidente e la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta nel quale, probabilmente, verranno iscritti i funzionari comunali che avevano il compito di garantire la solidità di quella staccionata. I procedimenti che saranno avviati saranno due, uno civile, l’altro penale. Il primo per quantificare il risarcimento del danno subito dalla guida turistica, l’altro per stabilire responsabilità ed eventuali condanne.

Diverse le conseguenze registrate dalla guida turistica

Non solo conseguenze fisiche per la protagonista dell’incidente che ha riportato la frattura di una costola e problemi a una gamba, ma anche uno stato di choc e prostrazione tale per la quale la donna avrebbe problemi anche a dormire serenamente, tornando a rivivere l’accaduto. In tutto questo ci sarebbe anche l’impossibilità di riprendere la sua attività professionale oltre all’amarezza per non aver ricevuto messaggi dal Comune.

Le indagini per ricostruire l’accaduto

Resta la preoccupazione e la paura che al posto della donna potesse esserci un ragazzo o, peggio, un bambino. Che quell’incidente potesse diventare una tragedia per qualcuno. Intanto la guida continua ad essere sottoposta a cure per quella caduta. Ancora non sono stati neanche stabiliti con precisione i giorni di prognosi. Mentre proseguono le indagini e gli agenti della Polizia locale avrebbero sentito alcuni dei presenti per ricostruire quanto avvenuto quella mattina di poco meno di un mese fa, quando la protagonista si trovava al Gianicolo, come avrà fatto migliaia di volte, per accompagnare gli studenti in una visita turistica.