Tragedia sfiorata ai Castelli, prende fuoco una bombola di gas: due intossicati, evacuato il palazzo

Paura nella tarda serata di ieri, venerdì 23 dicembre 2022, ai Castelli Romani dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Militari dell’Arma dei Carabinieri che quando hanno accertato che a prendere fuoco era stata una bombola del gas hanno fatto evacuare l’intero stabile, una palazzina di ben 4 piani. C’era il pericolo di una esplosione

Incendio e fuga di gas ad Ariccia

Il rogo è divampato in uno stabile situato in Via Vito Volterra ad Ariccia. Le fiamme si sono sviluppare da una bombola del gas per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini dell’Arma e dei Vigili del fuoco. Una famiglia, è stato poi accertato dagli inquirenti, aveva ben 8 bombole del gas in casa. Poteva davvero essere una tragedia se i soccorsi non fossero stati tempestivi. Due uomini sono rimasti intossicati e sono stati traportati nell’ospedale dei Castelli, seppure le loro condizioni non destano preoccupazione. Il celere intervento dei soccorritori ha davvero evitato il peggio, ma a parte l’abitazione nella quale si sono sviluppate le fiamme, dichiarata inagibile, gli altri appartamenti non hanno riportato grandi conseguenze. All’1 della notte scorsa, infatti, gli abitanti dello stabile sono stati fatti rientrare in casa.

L’incendio a Roma del 19 dicembre 2022

Qualche giorno fa un episodio analogo si era verificato a Roma. Il rogo in quel caso aveva interessato un appartamento situato in via Castel di Sangro, nel quadrante orientale della Capitale. Nel rogo, come avevamo riportato in questo articolo, nessuna persona era rimasta coinvolta nell’incendio ma ad avere la peggio però erano sono stati dei pappagallini, una decina in tutto, tutti morti probabilmente a causa del fumo e delle esalazioni provocate dalla combustione.

In aggiornamento