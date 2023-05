Grottaferrata, il Sindaco mette un freno ad alcol e musica: le ordinanze per un’estate tranquilla

Questa mattina, 26 maggio, il Sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo, ha firmato due ordinanze sindacali; la prima limita il consumo di alcool e di bevande in vetro nelle aree pubbliche, mentre la seconda disciplina gli orari in cui sarà possibile tenere eventi e concerti. Due importanti provvedimenti presi al fine di tutelare il decoro urbano, la sicurezza dei cittadini e la quiete pubblica nel periodo estivo.

Due provvedimenti volti a tutelare la sicurezza

“Con l’arrivo dell’estate – ha detto il primo cittadino – crescerà considerevolmente il numero di giovani che frequenteranno gli spazi all’aperto e i locali di Grottaferrata, perlopiù nelle ore serali. Con questi provvedimenti vogliamo tutelare il loro l’intrattenimento e l’attività degli esercizi commerciali, evitando che il comportamento di pochi irrispettosi possa nuocere alla collettività. Siamo convinti che l’estate grottaferratese potrà essere ricca di eventi e di opportunità di divertimento senza che queste ledano la quiete pubblica o la sicurezza urbana. A questi seguiranno altri provvedimenti in materia di sicurezza nelle ore notturne, che annunceremo nei prossimi giorni. Ringrazio i cittadini e le attività per la collaborazione”.

L’ordinanza che disciplina il consumo di alcol

L’ordinanza numero 12 è quella relativa al ‘Consumo e vendita d’asporto di alcolici e bevande in vetro’ e stabilire che: “Fino al 31 ottobre 2023, dalle 22:30 alle 5:30 di tutti i giorni della settimana saranno validi i seguenti divieti: La vendita per asporto di alcolici, superalcolici, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, anche a mezzo di distributori automatici self- service; in tutte le aree pubbliche, aperte o esposte al pubblico, il consumo di alcolici e superalcolici, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici; in tutte le aree pubbliche, aperte o esposte al pubblico il consumo di bevande in contenitori di vetro o altro materiale assimilabile, suscettibile come tale di rottura e/o frantumazione all’impatto”.

Il provvedimento che limita le emissioni sonore

Nell’ordinanza numero 13, invece, il sindaco disciplina le ‘Limitazioni delle emissioni sonore in eventi, manifestazioni e attività a tutela della quiete pubblica’, specificando che “Tutte le attività nelle quali si svolgono eventi rumorosi (musica, concerti, ecc.) dovranno seguire le seguenti prescrizioni: Dalla domenica al lunedì vanno rispettati i seguenti orari, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 24.00; il sabato ed i prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 1.00 della giornata successiva” In merito alle modalità di svolgimento viene specificato che “non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone; devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico; il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dal vigente piano comunale di zonizzazione acustica.