Velletri, minaccia l’anziana madre con un coltello e devasta la casa: “Mi servono soldi”

Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia con vittima un’anziana donna di 71 anni. Il “carnefice”, come sempre più spesso accade, era il figlio che ripetutamente l’aveva sottoposta a minacce pur di ottenere del denaro. Pochi giorni fa però la situazione è degenerata quando l’uomo ha impugnato un coltello e lo ha puntato verso la donna.

Leggi anche: Choc a Roma, maltrattamenti e violenze: donna muore dopo l’ultima aggressione del compagno

Arrestato 46enne italiano a Velletri per maltrattamenti in famiglia

Partiamo proprio da qui, ovvero dall’ultimo dei fatti che ora vengono contestati al figlio, un uomo italiano di 46 anni. Quattro giorni fa infatti i Carabinieri di Velletri sono dovuti intervenire per l’ennesima lite scoppiata tra i due. In tale frangente la donna, minacciata con un coltello e costretta ad assistere al danneggiamento degli arredi della propria abitazione, ha deciso di presentare formale denuncia-querela che, collegata agli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, è stata utile ad attivare la cosiddetta procedura del “codice rosso”.

Leggi anche: Maltrattamenti dal marito per anni ma il Giudice non lo allontana da casa: l’incubo di una donna

Le minacce

La vittima ha raccontato ai Carabinieri di aver subito per mesi (in particolare nel corso di questa estate, tra giugno e agosto) numerosi episodi di vessazioni che, talvolta, sono sfociati in richieste di somme di denaro mediante ripetute minacce. Il pronto intervento dei Carabinieri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha così consentito di raccogliere in breve tempo i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’emissione della misura cautelare in carcere. Adesso l’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.