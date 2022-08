Velletri, si affaccia dalla finestra e cade di sotto: “Aiutatemi non riesco a muovermi”

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 agosto 2022, dove un uomo è caduto dalla finestra di una palazzina a Velletri. E’ successo intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco (provenienti da Marino,ndr), i sanitari del 118 e le Volanti di Polizia del locale Commissariato.

Ragazzo cade nel giardino in Via del Castello

L’incidente è avvenuto in Via del Castello. L’uomo, da quanto ricostruito, è stato trovato nel giardino dello stabile. Il 118, giunto tempestivamente sul posto, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in quanto la persona, cosciente, non riusciva a muoversi. Una volta raggiunto, l’uomo è stato portato in Ospedale con alcuni traumi.

Le condizioni dell’uomo straniero caduto di sotto a Velletri

Fortunatamente, nonostante il grande spavento e la dinamica dell’incidente, la caduta si è rivelata meno grave del previsto. Il ragazzo infatti, un cittadino di nazionalità straniera, è giunto al Pronto Soccorso in codice giallo.