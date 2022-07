Cisterna, in arrivo bollette più ‘salate’ per la TARI: le spiegazioni del Comune

Brutte sorprese per i cittadini di Cisterna che riceveranno bollette più care dal Comune per ciò che riguarda la Tari. Ad annunciarlo è stato lo stesso Comune. L’Ente, dal canto suo, ha diramato una nota stampa in cui ha spiegato il perché degli aumenti che arrivano però – è bene precisarlo – in un momento drammatico non solo per la città ma per l’Italia intera. Ad ogni modo ecco le spiegazioni fornite alla cittadinanza.

Perché è aumentata la TARI a Cisterna

TARI periodo di Covid durante il quale, su indicazioni della Regione Lazio, i rifiuti dei contagiati non dovevano essere differenziati comportando un incremento dell’indifferenziato e conseguentemente dei costi di smaltimento in discarica“. Inoltre “il conguaglio dei costi dovuti dalle differenze tra il PEF (Piano Economico Finanziario) 2021 e quello 2019 pari a euro 456.478,09, per i quali è stato avviato un piano di rientro triennale”. L’incremento dellaè dovuto a più fattori, precisa l’Amministrazione. Il Comune fa riferimento ad esempio “aldurante il quale, su indicazioni della Regione Lazio, i rifiuti dei contagiati non dovevano essere differenziati comportando un incremento dell’indifferenziato e conseguentemente dei costi di smaltimento in discarica“. Inoltre “il conguaglio dei costi dovuti dalle differenze tra il PEF (Piano Economico Finanziario) 2021 e quello 2019 pari a euro 456.478,09, per i quali è stato avviato un piano di rientro triennale”.

L’evasione

Ma l’impennata è dovuta anche all’evasione tributaria di cui tiene conto la nuova metodologia di calcolo dell’ARERA nella formulazione delle tariffe: oltre 1milione 490mila di euro nel solo anno 2021. Spiega l’assessore al Bilancio, Maria Innamorato: “La ragione dell’aumento è determinata dal recupero della TARI nel periodo di Covid e dall’elevata evasione. Stiamo rimettendo in sesto il bilancio del servizio con un piano triennale e alcuni correttivi, inoltre stiamo procedendo al recupero dell’evasione così che sui cittadini che pagano regolarmente la tassa non debbano gravare gli oneri di chi non lo fa”. Leggi anche: In giro a Cisterna senza patente né assicurazione: e lo scooter era pure rubato

TARI posticipata e avviso per fasce deboli