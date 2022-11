“Vi racconto io come è andata”, ha un incidente e lo portano al pronto soccorso: arriva in ospedale e muore

E’ successo a Cisterna, dove un anziano signore ha avuto un gravoso incidente stradale nella zona pontina. L’uomo, rimanendo ferito nello scontro tra auto, era stato costretto a chiamare il 118. Qui, una volta arrivati i soccorsi, aveva addirittura parlato coi soccorritori, spiegandogli cosa si sentisse e soprattutto, con grande lucidità, raccontandogli come fosse andato il sinistro. Una situazione che si è ribaltata arrivato in ospedale, dove l’anziano si è aggravato fino a morire.

L’incidente dell’anziano e la successiva morte

L’anziano coinvolto nell’incidente, era un uomo 84enne che al momento dello scontro percorreva con la propria auto la zona di Cisterna di Latina. Nell’impatto avvenuto con altri veicoli, l’anziano signore era rimasto leggermente ferito. Vista l’avanzata età, l’uomo ha preferito andare cauto con la propria salute, optando per una saggia chiamata al 118 e fare un controllo, diremmo di routine, che sul piano fisico fosse tutto apposto nonostante lo scontro automobilistico.

Come sono arrivati i sanitari del 118 sul posto, nel tragitto verso l’ospedale più vicino l’uomo li ha tranquillizzati sul proprio stato di salute. Addirittura, in maniera eccezionale e con grande lucidità mentale, aveva raccontato tutte le dinamiche legate all’incidente che aveva avuto poc’anzi nella zona di Cisterna di Latina. Una lucidità che purtroppo non è rimasta a lungo, poiché arrivato in ospedale, forse per uno shock tardi o altre cause, ha visto peggiorarsi le sue condizioni di salute.

Ai sanitari, l’uomo era apparso in buona salute. Così buona, da essere portato in “codice giallo” presso il vicino ospedale di Latina, in quella che è la fascia delle persone con casi ospedalieri meno gravi. Tra la sorpresa e soprattutto la delusione di tutti, l’uomo si è aggravato una volta giunto al polo ospedaliero di Latina, dove nel giro di poco tempo il proprio cuore ha smesso di battere e lo ha portato a spegnersi tra l’incredulità generale.