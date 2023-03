Vicenda “singolare” quella accaduta nelle scorse a Civitavecchia dove una donna è stata arrestata a distanza di poche ore…dalla sua scarcerazione. Protagonista una giovane ragazza di soli 25 anni che, evidentemente, “ansiosa” di tornare nell’Istituto Penitenziario dal quale era appena uscita, ha pensato bene di provare a rapinare un Bar. Afferrato infatti uno sgabello la 25enne avrebbe intimato al titolare di consegnargli il denaro ma, non ottenendo quanto sperato, ha poi messo a soqquadro il locale. Ma andiamo con ordine.

Donna arrestata a Civitavecchia poche ore dopo la sua scarcerazione

La Polizia di Stato, da quanto si apprende, è intervenuta presso il bar teatro dei fatti, quello dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Gli agenti del locale commissariato, che svolgono il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione del tentativo di rapina. Al loro arrivo hanno trovato la ragazza di 25 anni, uscita dal vicino carcere solo poche ore prima come detto, “armata” di uno sgabello che teneva in mano. La giovane avrebbe infatti tentato di rapinare l’esercizio commerciale e, non riuscendoci, se l’è presa con gli arredi del locale; poi, vedendo i Poliziotti, si è rivolta a loro minacciandoli sempre con lo stesso sgabello. La donna è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata di rapina.

Nelle ultime ore sono stati due gli arresti eseguiti da parte della Polizia di Stato nella stessa giornata a Civitavecchia: oltre alla ragazza fermata nel Bar a finire in manette è stato anche un uomo al quale, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato dei reati di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

