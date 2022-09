Lavori sulla Roma-Civitavecchia: chiude un casello, ecco quando e a che ora

Stanno per iniziare i lavori sulla Roma-Civitavecchia, a causa dei quali verrà chiusa al transito il casello di Fregene. Già a partire da dopodomani 28 settembre dalle 22 e fino alle 6 del 29 settembre gli automobilisti non potranno usufruire dell’uscita per Fregene.

Si tratterà sicuramente di una chiusura che provocherà disagio al traffico viario soprattutto a quanti sono costretti a viaggiare nelle ore notturne per motivi di lavoro. Sarà necessario valutare per tempo il tragitto da fare per evitare di incorrere in ritardi.

Uscite alternative

A tutti coloro che provengono da Roma e che a causa della chiusura del casello potrebbero avere disagi, viene consigliata l’uscita Torrimpietra

Solo qualche giorno fa era successa la medesima cosa: il 21 e il 22 settembre era rimasta chiusa la stazione di Maccarese a Fiumicino, sulla A12, bloccando il traffico in entrambi i sensi di marcia. Si era trattato di una chiusura necessaria a svolgere lavori di risanamento del sottopassaggio ferroviario Roma-Pisa.