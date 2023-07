Mamma e figlia rischiano di affogare, si tuffa ma viene travolto dalla corrente: morto 59enne romano

Aveva visto una mamma con la sua bambina in difficoltà e non ha esitato a buttarsi in acqua per cercare di salvarle, ma il coraggio di un 59enne romano, Gianfranco Ricci, è costato a quest’ultimo la vita. Erano le 10 e 30 di stamattina sulla spiaggia di Santa Severa, quando l’uomo ha visto che la donna con la sua piccola venivano trascinate dalla corrente. Non deve averci neanche pensato, si è lanciato al salvataggio.

Varie persone hanno cercato di intervenire

In tanti hanno cercato di intervenire, anche alcuni serfisti che si trovavano in zona. Tutti insieme si sono attivati per portare in salvo le due sfortunate protagoniste della disavventura, per quanto le condizioni del mare erano avverse. Nonostante tutto, il 59enne era vicino alla bambino, quando è stato travolto dalla corrente che lo ha risucchiato ripetutamente sott’acqua. Ad intervenire sono stati, poi, i bagnini di salvataggio di uno stabilimento balneare vicino che sono riusciti a portare in salvo mamma e figlia.

La Capitaneria di Porto ha portato a riva il turista romano

Intanto era stato dato l’allarme anche alla locale Capitaneria di porto che è accorsa, anche con i sommozzatori. Il 59enne romano è stato recuperato e trasportato a riva in condizioni che sono apparse subito critiche. A prestargli le prime cure sono stati i medici e gli infermieri che si trovavano in spiaggia per dare seguito al progetto ‘ Spiagge Serene’. In breve l’uomo è stato fatto salire su un’eliambulanza e trasportato al Gemelli di Roma, dove purtroppo è arrivato privo di vita.

Una tragedia che si è consumata in un tratto di mare dove c’è il divieto di balneazione

Resta grande amarezza per l’accaduto, soprattutto, in quanto la tragedia si è consumata in un tratto di mare dove vige il divieto di balneazione. Una indicazione volta proprio a tutelare l’incolumità dei bagnanti che, anche in questa occasione, come purtroppo succede in tante altre, non è stata tenuta in considerazione.