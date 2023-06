Ostia, lavori sulla rete idrica: ecco quando, dove e a che ora

Ostia rischia di restare senz’acqua per l’intera giornata di giovedì 8 giugno. A darne comunicazione è Acea Ato 2 con una nota nella quale annunci: ‘Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica dalle 8: 30 di giovedì 8 giugno alle 19:00’. Nel corso dell’intervento previsto, la società annuncia che ‘potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Municipio X del Comune di Roma’.

Quali sono le strade interessate dal disservizio

Le strade che potrebbero essere interessate dal disservizio sono: via Capo Spartivento, largo Giovanni Roncagli, via Capo Rossello, via Capo di Gallo, via Lorenzo Cusani Visconti, vie limitrofe. Per ovviare ai disagi dei residenti verrà predisposto un servizio di rifornimento con autobotte in via Capo Spartivento angolo via Capo Rossello. Nel dare comunicazione dei lavori e delle strade che saranno interessate dal disservizio Acea Ato 2 ha anche precisato che qualora si rendesse necessario “potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335”.

Disagi per carenza idrica a Civitavecchia e Ladispoli

Purtroppo la società che gestisce il servizio idrico ha anche segnalato disagi sul territorio di Civitavecchia, dove proprio nella giornata di oggi, martedì 6 giugno potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua. Anche in questo caso sono stati predisposti servizi di autobotti in piazza Antonio Vivaldi e viale Gioacchino Rossini, all’incrocio con via Guido d’Arezzo. Sempre oggi anche a Ladispoli si sono verificati problemi nell’erogazione idrica a causa di lavori di straordinaria manutenzione. Le strade interessate sono: largo Botticelli, via del Caravaggio, via Canova, via Palo Laziale, via del Ghirlandaio, via del Tritone, via della Fenice, via Albatros, via del Corallo, Lungomare Marina di Palo, via dei Delfini, via dei Gabbiani, via dei Cigni, via dell’Ippocampo, vicolo del Ghiberti, via Modigliani, via Trapani, via Messico, via Ravello, largo della Stazione di Palo, Strada Comunale di Palo, zone limitrofe.. Il servizio di autobotti è a disposizione su via del Ghirlandaio, via Palo Laziale, piazza della Rugiada.