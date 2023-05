Tragedia a Civitavecchia: Avvocatessa trovata morta in casa, aveva 50 anni

Un’amica aveva cercato di mettersi in contatto con Viviana Serra stamattina, mercoledì 10 maggio, ma non aveva ricevuto risposte. Una cosa insolita per l’avvocatessa di Civitavecchia che ha fatto presagire che qualcosa non andava. È stato così che l’amica ha deciso di dare l’allarme al numero unico di emergenze, il 112, per segnalare che qualcosa in quell’appartamento non andava. E i Vigili del fuoco sono arrivati in breve per verificare l’accaduto.

I Vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta

Una volta forzata la porta di ingresso dell’abitazione della 50enne hanno fatto la macabra scoperta: la donna era morta. I sanitari del 118, accorsi anche loro sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso dell’avvocatessa. Purtroppo per lei, nonostante la corsa dei soccorritori, non c’era già più nulla da fare.

Sui social gli attestati di stima e affetto per l’avvocatessa

Una tragedia quella che ha colpito la comunità di Civitavecchia dove la 50enne era molto conosciuta. La notizia si è presto diffusa per la città e immediatamente sono stati pubblicati messaggi sul profilo social della donna, non solo cordoglio, ma soprattutto attestati di affetto e stima nei confronti di Viviana. Riconoscimenti per una donna evidentemente energica e dinamica che solo ieri aveva pubblicato un post sui social nel quale manifestava chiaramente il suo attaccamento alla vita scrivendo: ‘La vita è bellissima’.

La Polizia indaga sul decesso della donna

Un dramma che al momento non trova spiegazioni e sul quale sono stati chiamati a indagare gli uomini del Commissariato di Polizia di Civitavecchia. Sembra verosimile che sulla salma la magistratura disponga l’autopsia per capire cosa sia successo: se sia trattato di una morte naturale o di altro. Un giallo che troverà risposte nelle attività investigative della Polizia, mentre resta lo sgomento della comunità e dei colleghi della 50enne del foro di Civitavecchia.