Irama in concerto a Civitavecchia: ecco quando e come acquistare i biglietti

Manca davvero poco e si può attivare il concerto alla rovescia perché il 16 agosto a Civitavecchia arriverà Irama, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni. Ecco dove si esibirà, a che ora e come acquistare i biglietti per non perdersi lo spettacolo.

Irama al Civitavecchia Summer Festival

Irama, uno dei vincitori del talent di Amici, martedì 16 agosto sarà a Civitavecchia per il Summer Festival Piazza della Vita. “Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla quarta posizione). Si tratta di uno dei brani italiani più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio scorso, tra l’altro, è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), un progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop”. E ora Irama è pronto per il suo concerto a Civitavecchia.

I biglietti

I biglietti per le date estive di IRAMA sono disponibili su vivoconcerti.com.

Le prossime tappe

Prima di Civitavecchia, Irama sarà sabato 13 agosto a Olbia per il Red Valley Festival. Ecco, invece, tutte le altre date: