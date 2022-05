Fiumicino, al via la stagione balneare: ecco quando si parte

Fiumicino. Pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza balneare per la stagione estiva 2022 che si aprirà il prossimo 14 maggio e si chiuderà il 25 settembre. Esterino Montino, sindaco della località balneare, ha fatto presente che saranno principalmente due le novità sulla stagione che sta per iniziare. Quali?

Novità previste dall’ordinanza balneare

“Sono due le novità principali della stagione che sta per iniziare: una maggiore attenzione alle persone con disabilità e una nuova area dedicata al surf e al kitesurf”, dichiara il sindaco Esterino Montino. Come stabilito dall’ordinanza ogni stabilimento dovrà dotarsi passerelle percorribili dalle persone con disabilità che arrivino fino alle prime file di ombrelloni. Naturalmente in tutti gli stabilimenti dovranno essere presenti almeno una doccia e un servizio igienico a loro dedicati.

“Rendere le spiagge accessibili a tutte e tutti è un punto fermo, per noi. Ed è un approccio che passa dal mantenere liberi interi tratti di costa, al mettere in campo le misure necessarie per consentire di trascorrere una serena giornata al mare a tutti, a prescindere dalla propria condizione”. Afferma Montino.

Novità sul surf e il kitesurf

Un’ulteriore novità prevista dall’ordinanza riguarda chi pratica surf e kitesurf. A loro sarà interamente dedicata la spiaggia libera di Focene nord, dopo l’ultimo chiosco.

“È la sesta area che destiniamo agli appassionati di questi sport. Nel corso di questi anni, l’amministrazione ha fatto in modo che chi ama surf e kitesurf avesse a disposizione zone specifiche dove praticarli in sicurezza per loro e per gli altri bagnanti”, dichiara il sindaco.

Le altre regole tra cui il divieto di fumare in spiaggia, rimangono invariate.

Il Sindaco Montino, poi, invita a fare ancora molta attenzione al Covid-19 perché, nonostante siano venute meno tutte le restrizioni, è ancora molto presente sul territorio.

