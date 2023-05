Trofeo Lazio di Pattinaggio a Formia: ecco quando, dove e a che ora

Formia. Una due giorni assolutamente imperdibile, per nulla al mondo. Si svolgerà sabato 27 e domenica 28 maggio a Formia, la terza tappa del Trofeo Lazio di Pattinaggio in linea specialità Freestyle con disciplina Roller Cross e Speed Slalom e la prima edizione del Skate Street Contest.

Formia, “Ti ammazzo”: prima litiga con la moglie, poi aggredisce i carabinieri

Trofeo Lazio di Pattinaggio a Formia: l’appuntamento per il fine settimana

L’evento tanto atteso è patrocinato dal Comune di Formia, dal Coni Lazio, dalla Fisr Lazio, dall’Endas è organizzato dall’Asd One Line (l’associazione sportiva gestita dall’allenatore Tommaso Conte che in questi anni ha ottenuto ottimi risultati nelle competizioni regionali e nazionali). Nella bellissima cornice di Piazza Aldo Moro con vista mare della città prenderà vita una due giorni adrenalinica con oltre 200 partecipanti. L’evento è una tappa regionale con funzione di selezione e qualificazione per la prossima competizione nazionale targata Coni e per la selezione degli atleti che parteciperanno il 16 settembre alla prima edizione del Roller Skating Festival di Napoli (evento nazionale Fisr).

Il programma di sabato 27 maggio

Il Trofeo è una gara tecnica divisa in diverse categorie e settori dove i partecipanti dovranno attraversare degli ostacoli di varia difficoltà. Finiti i diversi settori, sarà stilata una classifica per le diverse categorie partecipanti e verrà fatta la premiazione. Orario di partenza sabato h.9.00. Il sabato sera, invece, a partire dalle 20.30 si terrà il primo Skate Street Contest, dove diversi atleti si esibiranno in dimostrazioni su rampe e tubi di ferro in un minuto ciascuno di espressioni artistiche. A seguire, per concludere in bellezza, ci saranno anche dimostrazioni di pattinaggio acrobatico e classic.

Domenica 28 maggio 2023

La domenica si terrà la gara regionale per il trofeo Lazio disciplina Roller cross con partenza di 4 ragazzi in batteria che affronteranno un percorso ad ostacoli di rampe e tunnel. Solo i più veloci e preparati tecnicamente passeranno il turno e punteranno alla finale. A seguire la terza tappa di Speed Slalom dove a turni di 2 ragazzi alla volta si sfideranno in un percorso a conetti attraversando degli ostacoli di varia difficoltà per non prendere delle penalità.